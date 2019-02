Het wielervoorjaar: Humo sprak met Wout van Aert, Oliver Naesen, Tiesj Benoot en Jasper Stuyven

Blijft The Wolfpack van Patrick Lefevere oppermachtig? Houden superveldrijders Mathieu van der Poel en Wout van Aert stand tegen Peter Sagan, Niki Terpstra en Greg Van Avermaet? En kunnen de Belgische schaduwfavorieten op het hoogste schavotje klimmen? Een vooruitblik met vier jonge toppers: ‘Op den duur moet je voor iedereen bang zijn.’

'Met oudjaar ben ik tot vijf uur 's morgens uitgegaan. De volgende keer zal pas na het wereldkampioenschap zijn' Oliver Naesen

Quick•Step en de rest. Zo zou je het voorjaar van 2018 met enige overdrijving kunnen samenvatten. Van de vier monumenten wonnen ze de Ronde van Vlaanderen (Niki Terpstra) en Luik-Bastenaken-Luik (Bob Jungels). De andere waren voor Vincenzo Nibali (Milaan-Sanremo) en Peter Sagan (Parijs-Roubaix). Maar tussenin grabbelden de jongens van Patrick Lefevere haast alles mee waar kasseien of steile hellingen in het parcours zaten: Yves Lampaert was eerste in Dwars door Vlaanderen, Niki Terpstra in de E3 Harelbeke en Le Samyn, Julian Alaphilippe in de Waalse Pijl, Fabio Jakobsen in de Scheldeprijs en Nokere Koerse, Alvaro Hodeg in Handzame Classic en Elia Viviani in de Driedaagse Brugge-De Panne. Kan Deceuninck-Quick•Step die suprematie handhaven nu de ploeg met Niki Terpstra en Fernando Gaviria twee kleppers moest laten gaan? Deze vier Belgische kasseiklievers hopen de ploeg van Lefevere alvast stokken in de wielen te steken.

Wout van Aert

:: ‘De koers maken’ ::

Wout van Aert heeft een moeilijke winter achter de rug. De breuk met zijn ploeg Veranda’s Willems-Crelan mondde uit in een juridische veldslag, die ten vroegste in de herfst wordt beslecht. Even leek het zelfs onzeker of Van Aert wel een team zou vinden voor het wegseizoen. Gelukkig bood Jumbo-Visma hem onderdak, een jaar vroeger dan gepland. Maar de stress wreekte zich: week na week werd Van Aert geklopt door een oppermachtige Mathieu van der Poel, en in het Belgisch kampioenschap en de Wereldbeker botste hij op Toon Aerts. We bellen hem op in het Spaanse Girona, waar hij drie weken lang het openingsweekend heeft voorbereid.

HUMO Was het moeilijk om je moreel terug te vinden na zo’n frustrerende winter?