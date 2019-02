Hiphop van hier: Zwangere Guy en Flip Kowlier over muziek, drugs, horloges en therapeuten

Flip Kowlier (42) en Zwangere Guy (30) zijn ondanks het vroege uur van afspraak allebei stipt op tijd voor het dubbelinterview met Humo. We hebben afgesproken bij Guy thuis in Brussel – in de verloskamer, zeg maar – en ondanks het feit dat de heer des huizes gisteren zwaar op de lappen is geweest en maar twee uur geslapen heeft (‘De hele stad onveilig gemaakt, al herinner ik mij niet meer alles’), zit hij er behoorlijk fris bij. Kowlier arriveert op een elektrisch monowiel.

Zwangere Guy «Flip, ik moet beginnen met mijn excuses aan te bieden: ik heb onlangs ergens uitgekraamd dat ik met STIKSTOF de eerste was die Frans en Nederlands in een song had gecombineerd, maar ik was ‘Antistatique’ vergeten, jouw song met Starflam.»

Flip Kowlier «En zelfs dat was niet de eerste keer: op ‘Herman’ van ’t Hof van Commerce hadden we al ‘Le mental en mental’ gedaan.»

Zwangere Guy «Fuck, sorry, dat herinner ik mij zelfs niet meer.»

HUMO Wat zijn de criteria om ergens een gastbijdrage te leveren? Speelt geld een rol?