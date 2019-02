Onze vrouw wordt raamprostituee: 'Het is veel meer dan een string en wat bloot. Je moet het echt wíllen'

(Verschenen in HUMO 3586 op 26 mei 2009)

Maar goed, dat raam waar ik in moet, heb ik nog steeds niet gevonden. Ik verdwaal in piepkleine steegjes die baden in zachte neonkleuren. Overal om me heen drummende lichamen van toeristen, studenten, dolende mannen... Het is benauwend én gezellig, spannend en triest.

Ik sla lukraak stegen in, want ik wil stevig doorstappen om duidelijk het signaal te geven: ik ben hier niet voor de lol, ik heb een Doel! Neem wat spannende kleding mee, mailde Mariska me nog. In mijn tas zit dus iets van doorschijnend zijde met hawaïprint, iets zwarts met kant en knalrode hakken...