Dagboek van klimaatactivist Anuna De Wever (4): 'Macron ontmoet. Best chill, eigenlijk'

Zaterdag 23/2

Amélie Poulain

Wakker worden doe ik vandaag in Parijs, met gisteren nog fris in het geheugen. Ik heb samen met Greta en de andere klimaatspijbelaars Emmanuel Macron ontmoet. Macron! Hij had ons uitgenodigd op het Élysée. (By the way, hoe erg is het dat ik de president van Frankrijk al heb gesproken, maar nog niet de premier van ons land?) Het is een sympathieke kerel. Hart op de juiste plaats, lijkt me. Hij deed ook niet te formeel. Best chill, eigenlijk.