Uit de platenkast van Mauro: '1969-2001' van The Plastic People of the Universe

Elke week diept Mauro één plaat uit zijn uitgebreide verzameling op. Deze week: ‘1969-2001’ (2002) van The Plastic People of the Universe .

Om in Tsjecho-Slowakije anno 1968 te volharden in tegendraads rocken moest je wel stalen ballen hebben. The Plastic People of the Universe, op dat moment de invloedrijkste psychedelische rockgroep van het land, kreeg alvast het één en ander te verduren. Een repetitie waarbij de hele band met gekwetste gevoelens zit door een venijnige kritiek van een toonaangevend blad, dat is niet leuk. Maar als communistische troepen met een tank je repetitielokaal komen platwalsen, tja, dan is de sfeer wel helemaal weg.

The Plastic People of the Universe waren dan nog geïnspireerd door Frank Zappa, Captain Beefheart en The Velvet Underground. In een politiek klimaat dat The Beatles al ten tijde van ‘She Loves You’ zag als de vier ruiters van de Apocalyps konden dat soort voorkeuren inderdaad weleens ongelukkig worden uitgelegd. Toen Lou Reed na de val van de Muur naar Praag kwam om president Václav Havel te interviewen – zelf een oudgediende uit de scene rond The Plastic People – zei de Velvet Underground-zanger oprecht ontroerd te zijn door de overweldigende ontvangst.

Voormalige dissidenten vertelden hem dat zijn teksten hun in gevangenschap veel inspiratie en troost hadden gegeven. En dat moet zijn blijven hangen, want toen The Velvet Underground na twintig jaar voor het eerst weer samenspeelde, stond er een groep met leden van The Plastic People in het voorprogramma. En Frank Zappa, die andere patroonheilige van de Oost-Europese tegencultuur, speelde zijn allerlaatste optreden in Praag. Het zou een marketingslogan kunnen zijn bij nieuw talent: ‘goedgekeurd door oude Tsjechen’.