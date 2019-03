Je bent de allereerste met wie ik over mijn nieuwe boek praat,’ zo verklaart de schrijver zijn zenuwachtigheid.

Peter Buwalda «Of toch de eerste die niet mee in het complot zit. Ik heb het er natuurlijk wél over gehad met mijn uitgever, mijn vriendin en mijn broer, maar dat is anders. Hen kan je op dat vlak niet vertrouwen. Ze zijn zich er te goed van bewust dat als ze me zeggen dat ze mijn boek klote vinden, de grond voorgoed onder mijn voeten wegzakt.»