'De ploegleider zei: ‘Je hebt geen eten nodig. Dat spul dat we jou geven, houdt je wel recht’'

Het was voor Kenneth Mercken even zoeken naar een geschikt alter ego. Na een speurtocht van acht maanden botste hij op topsportstudent Niels Willaerts, die voor de rol zijn examens moest skippen en zijn eigen wielercarrière even on hold moest zetten.

HUMO Waarom heb je Niels, iemand zonder acteerervaring, gecast?

Kenneth Mercken «Niels is een binnenfretter, en ik wilde van Felix een introvert personage maken. Zelf was ik ook zo, toen ik nog wielrenner was. Daarnaast was ik tijdens de casting onder de indruk van de manier waarop Niels alleen al met zijn lijf heel veel kan zeggen. En, misschien wel het belangrijkste: Niels straalt onschuld uit. Felix is naïef. In het begin van de film kent hij de donkere kant van het wielrennen nog niet. Tot hij erin afglijdt.»

HUMO Eén van de eerste zinnen luidt: ‘De koers zit in je bloed.’ Bij jullie ook?

Niels Willaerts «Mijn opa en nonkel hebben gekoerst, maar ze hebben mij nooit gepusht. Nu, wielrennen is wel apart. Zodra je ermee begint, gaat het volledig deel uitmaken van je leven. Er kruipt te veel tijd in om simpelweg een hobby te zijn, op welk niveau je ’t ook doet.»

Mercken «Ik heb nooit iets anders gekend. Zodra ik kon lopen, ging ik mee. Mijn vader reed bij een Waalse wielerbond, waar ze het niet al te nauw namen met de regels. Er werd stevig gedronken en af en toe geknokt. Die kant van het wielrennen – een hoop antihelden bij elkaar – trok mij toen al aan (lachje).

»Ik heb als 6-jarig ventje gezien hoe een vriend van mijn vader een koers won. Daarna zou een dopingcontrole volgen. Alleen: in die tijd moest de controlearts je eerst nog een papier laten ondertekenen. Als je kon wegglippen, was er geen controle. Dus die gast reed als eerste over de meet, stak zijn armen omhoog, en blééf rijden. Met die dokter achter hem aan (lacht).»