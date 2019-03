20. Aretha Franklin: ‘I Never Loved A Man The Way I Love You’ (1967)

‘Laat Aretha Aretha zijn,’ verordende het nieuwe platenlabel van Aretha Franklin bij de start van de opnames van haar tiende plaat. Franklin, een 24-jarige moeder in een slecht huwelijk, zong klassiekers en eigen songs vanuit het hart. ‘I Never Loved a Man the Way I Love You’ werd haar grootste klassieker, met ‘Respect’ als haar signature song.

Ayco Duyster «Ik kan de impact van ‘I Never Loved a Man...’ moeilijk inschatten – ik was nog lang niet geboren – maar na een dikke vijftig jaar blijft de tijdloze klasse ongeëvenaard. Aretha Franklin stak zoveel gevoel in haar songs dat die hele plaat blaakt van vrouwelijke kracht. Door haar compromisloze manier van zingen en musiceren voel je vanzelf energie en trots in je opborrelen. Als je even geen raad meer weet, kan een portie Aretha wonderen doen.»

19. Joni Mitchell: ‘Hejira’ (1976)

De Canadese singer-songwriter Joni Mitchell bracht tussen 1970 en 1976 zes meesterwerkjes uit. ‘Hejira’ was de laatste in de rij en haar meest gedurfde plaat. ‘Ik veronderstel dat andere artiesten een heleboel van mijn nummers hadden kunnen schrijven,’ zei Mitchell daarover, ‘maar ‘Hejira’ kon alleen maar van mij komen.’ Voor Trixie Whitley is de plaat haar absolute nummer één.

Trixie Whitley «Ik hou van platen die zich langzaam prijsgeven. Ik kan ernaar blijven luisteren en nieuwe details ontdekken. Joni Mitchell heeft als autodidact een eigen muzikale taal ontwikkeld, het lijkt alsof ze schildert met woorden, akkoorden en melodieën. Het nummer ‘Amelia’ raakt me het meest. Mitchell herkent zichzelf in de beroemde pilote Amelia Earhart, ook een vrijgevochten vrouw die moest omgaan met de eenzaamheid van haar bestaan. Een maatstaf voor elke songwriter.»