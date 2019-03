Ex-mollen Gilles Van Bouwel, Eline Michiels en Pieter Delanoy over liegen, bedriegen en hoe een goede mol werkt

‘De mol’, naast die naar Bart De Pauw nog altijd de boeiendste zoektocht in de televisiewereld, steekt zondag weer van wal, en meert ditmaal aan in Vietnam. Met de vaste bemanning: een zenuwachtige filmploeg, een stoïcijnse Gilles De Coster, en tien kandidaten waarvan – nieuw dit jaar – aanvankelijk nog níémand de mol is. Een ingreep die de kaarten grondig herschudt, niet het minst voor de mol zelf. In afwachting vroegen we drie voormalige mollen wat al dat liegen en bedriegen zoal doet met een mens.