Barry Jenkins: 'Ik dacht: straks moet ik mijn Oscar afgeven'

Barry Jenkins «Ik wilde het boek van James Baldwin al heel lang verfilmen, nog vóór ‘Moonlight’. Het is niet alleen een ontroerende liefdesgeschiedenis, maar ook een erg politiek boek, geschreven vanuit de woede over hoe de zwarte bevolking van Amerika het nog niet zo lang geleden te verduren kreeg. De roman is nog steeds relevant, zelfs al is ze in de jaren 70 geschreven. Dat toont de klasse van Baldwin. Ik had het scenario al klaar toen de erfgenamen van Baldwin contact met mij opnamen. De schrijver, die in 1987 is overleden, had aantekeningen achtergelaten voor een mogelijke verfilming van zijn boek. Die waren summier, maar wel nuttig. Ik constateerde dat ik van meet af aan op het goede spoor had gezeten.»

– In de film wordt de man, die kunstenaar wil worden, hard aangepakt door de wijkagent als hij de belager van zijn vriendin te lijf gaat.