'Free Solo': de stunt van Alex Honnold op el capitan in Yosemite National Park

Tijdens de jongste Oscaruitreiking was het prachtig om te zien hoe bergbeklimmer Alex Honnold en filmmakers Jimmy Chin en Elizabeth Chai Vasarhelyi licht verdwaasd het podium beklommen. De vreugde en het ongeloof drópen van hun gezichten toen ze uit de handen van Helen Mirren en Jason Momoa de Oscar voor Beste Documentaire kregen. Die bekroning is dubbel en dik verdiend: ‘Free Solo’ is een spectaculaire docu over een onwaarschijnlijk waagstuk. ‘Nu ja, iemand die tipsy achter het stuur van een auto kruipt, riskeert méér dan ik zonder touwen op El Capitan.’

Op 3 juni 2017 begon Alex Honnold zonder touwen of veiligheidskabels aan de beklimming van El Capitan, een 975 meter hoge bergwand in het Yosemite National Park in Californië. Die nooit eerder vertoonde stunt is door Chin en Vasarhelyi vastgelegd in een machtige documentaire, die je geregeld het angstzweet doet uitbreken.

Elizabeth Chai Vasarhelyi «Toen we aan de opnames begonnen, wisten we niet eens dat Alex plannen had om El Capitan te beklimmen. We wilden gewoon een film maken over een eenzame, ietwat asociale klimmer die meer angst heeft voor mensen dan voor hoge bergen. Daar zit een boeiend portret in, dachten we.»

Jimmy Chin «Plots zei Alex: ‘O ja, ik denk eraan om El Capitan free solo te beklimmen.’ Als filmmaker dacht ik onmiddellijk: geweldig! Maar als klimmer dacht ik: waanzin!»

Alex Honnold «Ik snap dat je het waanzin vond, maar voor mij voelde het aan als de volgende logische stap in een hele evolutie. Ik had de voorbije jaren elke rotsformatie in het Yosemite National Park free solo beklommen, behalve El Cap. Dat was de laatste grote uitdaging.»

HUMO De meeste professionele klimmers vinden het onverantwoord om zonder touw te klimmen. Waarom zou je dat überhaupt willen doen?

Chin «Het is de puurste en de stoutmoedigste vorm van klimmen. Je gaat omhoog zonder touw, zonder partner, zonder zekeringen en zonder gordels. Het gaat alleen om jou en de berg en het vergt absolute mentale discipline. Ik doe het zelf ook, maar El Capitan op die manier beklimmen? Behalve Alex is er niemand die het in zijn hoofd zou halen. Ik ken de beste tien klimmers ter wereld persoonlijk, en geen enkele zou het aandurven.»

Honnold «Het grote voordeel was wel dat we in de film niets moesten uitleggen over uitrustingen of beveiliging. Het publiek snapt meteen wat er op het spel staat: als ik val, sterf ik.»

Chin «We wisten niet wanneer precies Alex het zou wagen, maar eind mei 2017 voelde ik dat het eraan zat te komen. Het weer was prima en Alex verkeerde in topvorm. Op 2 juni, om vijf uur in de namiddag, zei hij: ‘Morgenochtend doe ik het.’ Ik heb de filmploeg bij elkaar gefloten, we zijn bliksemsnel naar de top getrokken, we hebben onze touwen naar beneden laten rollen en we zijn de hele nacht in de weer geweest om onze camera’s in stelling te brengen. We hebben misschien twee uur geslapen.»

HUMO Alex, voorbij het Boulder Problem, één van de moeilijkste stukken van El Cap, zien we een brede glimlach op je gezicht verschijnen. Wist je op dat moment dat je je dagje had?

Honnold «Ja. Het Boulder Problem is zonder enige twijfel het lastigste stuk van de hele klim. Toen ik er voorbij was, voelde ik pure euforie.»

HUMO Had je tijdens de klim eigenlijk tijd om na te denken? Over God, je lief of je leven?

Honnold «Nee, ik was extreem gefocust. Slechts af en toe, tijdens de makkelijke stukken, had ik even de tijd om rond te kijken en van de mooie lenteochtend te genieten.»

HUMO De film is ook een prachtig relaas van een liefdesrelatie.

Vaserhelyi «Toen we aan de film begonnen, woonde Alex in zijn bestelwagen. En plots ontmoette hij Sanni. Vóór de lens van onze camera zijn ze verliefd geworden. Zoiets hadden we niet kunnen plannen.»

HUMO In het begin laat Alex uitschijnen dat Sanni voor hem een nodeloze afleiding is. ‘Gelukkig neemt ze niet te veel plaats in beslag in mijn bestelwagen,’ horen we hem zeggen.

Vaserhelyi «Het is duidelijk dat hij smoor op haar is, maar tegelijk is het kristalhelder dat die free solo-klim, die hij al tien jaar aan het voorbereiden is, voor hem belangrijker is dan om het even welke vrouw. Dat vond ik, als vrouw, erg pijnlijk – ik had Alex een muilpeer willen verkopen (lacht).»

Chin «Ik niet. Tommy Caldwell, een vriend van Alex en één van de beste klimmers ter wereld, zegt op een bepaald moment in de film dat een klimmer een mentaal pantser nodig heeft, en dat een romantische relatie en een mentaal pantser niet samengaan. Als klimmer was ik het daarmee eens. Maar goed, ik moet voorzichtig zijn: straks noemen ze me nog vrouwonvriendelijk (lacht).»

'Het was pijnlijk dat mijn vriendin me koud liet toen ik op de top stond'

Honnold «Voor mij is het erg pijnlijk om die scènes terug te zien. Het is net alsof Sanni me koud laat. Het enige excuus dat ik heb, is dat ik die uitspraken deed in een prille fase van onze relatie. Toen zij in mijn leven kwam, was ik met mijn gedachten vooral bij El Cap. Vandaag ziet het plaatje er anders uit. De klim is achter de rug en Sanni en ik zijn al drie jaar samen.»

HUMO Het is wel ontroerend om te zien hoe Alex meteen na de beklimming naar Sanni belt.

Chin «Correctie: zij belde hém op (lachje).»

HUMO Lugubere vraag: wat als het fout zou zijn gegaan?

Honnold «Die kans was erg klein, minder dan 1 procent. Anders was ik er niet aan begonnen.»

Chin «Alex is niet alleen een fenomenale atleet, hij heeft ook een erg hoog IQ. Zijn vermogen om risico’s in te schatten is één van de eigenschappen die van hem een uitzonderlijke klimmer maken. Als hij zegt dat er minder dan 1 procent kans is dat hij valt, dan kun je daarop betrouwen.»

Vaserhelyi «En anders zouden we van onze film een postuum eerbetoon aan Alex hebben gemaakt.»

Honnold «Mij kon het niet schelen wat ze met ‘Free Solo’ gedaan zouden hebben. Als ik te pletter was gestort, zou ik het toch niet geweten hebben (lacht).»

HUMO Ken jij dan geen enkele angst?

Honnold «Natuurlijk wel. Net als iedereen ben ik bang om dood te gaan. Anders zou ik El Cap tien jaar geleden al hebben beklommen, zonder de minste voorbereiding. Maar het punt is net dat ik níét wilde vallen en sterven, en dus heb ik jarenlang getraind. Geloof me: iemand die tipsy achter het stuur van een auto kruipt, riskeert méér dan ik op El Capitan.»

HUMO Wachten er nu nieuwe uitdagingen?

Honnold «In mei keer ik terug naar het Yosemite National Park. Ik ben nu al zes maanden op promotournee met de film en heb al lang geen rots meer gevoeld. Het wordt tijd dat ik weer een echte klimmer word.»

HUMO Je hebt de beklimming van El Capitan de beste dag van je leven genoemd. Is het niet triest dat die dag nu achter je ligt?

Honnold «Ik hoop kinderen te krijgen met Sanni: daar verwacht ik ook veel moois van. En het is sowieso beter dat je beste dag achter je ligt, dan dat die nooit komt.»

