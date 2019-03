Hoe zou het eigenlijk zijn met... Jeremy Clarkson?

'Als boer haal ik nu meer CO2 uit de lucht dan ik ooit heb uitgestoten met mijn sportwagens'

We kennen Jeremy Clarkson als franke tv-presentator en columnist, die door zijn pittige oneliners op handen wordt gedragen door fans van snelle wagens én wordt veracht door ecologisten, zeker als die ook nog eens een afkeer hebben van hoog opgetrokken jeansbroeken. Maar wie is dan die plattelandse heer in zijn groene laarzen en zijn dure waxjas die, statig schrijdend over vers geploegde akkers – omzoomd door eigenhandig geplante hagen en boompjes – wijst naar wilde vogels die recent zijn teruggekeerd naar deze delen van Oxfordshire?

Jeremy Clarkson «Toen ik hier pas kwam wonen, vloog er geen vogel in de lucht. Het heeft even geduurd voor we de juiste bomen en planten hadden gevonden om ze te laten terugkeren. De geelgors staat te boek als bedreigd, maar er leven er minstens honderd in de haag hier 200 meter verderop. Ik heb hier ook al goudvinken, botvinken en goudhaantjes gezien. Overal op het domein staan uilenkasten, en kramsvogels vliegen in grote zwermen over. In vijf jaar tijd lijkt het hier wel een natuurreservaat geworden.»