Een fijne gozer: de comeback van Hozier

'Als ik te veel zou stilstaan bij mijn succes, was ik al lang gek geworden'

HUMO Het succes van ‘Take Me to Church’, intussen alweer vijf jaar geleden, heeft je leven compleet op zijn kop gezet. Wanneer had je door dat niets ooit nog hetzelfde zou zijn?

Andrew Hozier-Byrne «Het eerlijke antwoord is dat ik daar nog nooit bij heb stilgestaan. Ik was te overweldigd door wat er op me afkwam. Als ik me telkens had afgevraagd hoe mijn leven zou veranderen, was ik waarschijnlijk al lang gek geworden (lacht).»