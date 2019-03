Bart Stein: 'Hun enthousiasme is zo aanstekelijk dat ik bijna mee was gaan betogen. Tot de directie me tegenhield'

Twee meisjes trokken het klimaatprotest in Vlaanderen op gang: Anuna De Wever en Kyra Gantois. Hun engagement is op dezelfde schoolbanken ontstaan: die van het Koninklijk Atheneum in Mortsel. Bart Stein (32), de leerkracht zedenleer die hen naar eigen zeggen inspireerde om met open vizier naar de wereld te kijken, kent hen als bevlogen activisten met een scherpe mening.

BART STEIN «Ik vind het een eer dat Anuna en Kyra mij aanwijzen als één van de leerkrachten die hen heeft geïnspireerd, maar ik wil benadrukken dat het klimaatprotest hun eigen verdienste is. Zo ver reikt mijn invloed niet (lacht).

»Ik weet eigenlijk niet meer of Kyra tijdens mijn lessen zedenleer ook al zo begaan was met het klimaat, maar ze was wel al een zeer bevlogen, mondige en geëngageerde jonge vrouw, die haar mening bovendien goed kon onderbouwen. Net zoals Anuna. Ze is ook altijd een voorvechter van rechtvaardigheid geweest.»