PHILIPPE VANSTEENKISTE (voorzitter V-Europe) «Die komt er op initiatief van slachtoffers van de Bende van Nijvel. Hun situatie is vergelijkbaar: burgers die door terroristen als wapen zijn ingezet tegen de democratische waarden. Hun leven is in een paar seconden kapotgemaakt. En toch doet de overheid niet meer dan het absolute minimum voor hen.»

HUMO Hun dossiers komen daardoor bij verzekeringsmaatschappijen terecht.

VANSTEENKISTE «Klopt. En dat zijn bedrijven die winst moeten maken. Verzekeringen hebben meer financiële middelen dan de overheid om schadevergoedingen uit te keren én ze beschikken over de beste medische experts. Maar toch behandelen ze de slachtoffers met een ongelooflijke minachting. Vanaf 10 procent invaliditeit krijg je als terreurslachtoffer financiële rechten, maar het is opvallend hoeveel slachtoffers een percentage van amper 4 of 5 procent krijgen opgeplakt. Terwijl een leek kan zien hoe zwaar het trauma inhakt op hun sociale leven en werkbekwaamheid.