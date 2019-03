Koen Van den Heuvel (54) en Katrien Partyka (45) zijn allebei Vlaams Parlementslid voor CD&V en burgemeester – zij in Tienen, hij in Puurs-Sint-Amands. Hun sjerp verhindert hun voorlopig om samen te wonen. En sinds hij een maand geleden werd gevraagd om Joke Schauvliege op te volgen als minister van Landbouw, Natuur en Omgeving is het leven nog hectischer geworden. ‘Ik heb hem nog nooit zo gefocust gezien, hij is mentaal helemaal weg.’