De weirdo

Uit het nummer ‘Paranoid’: ‘Never know when someone comes and tries to take my life / I’ve been sleeping with the .44 like every night.’

Een groot deel van Post Malones succes komt voort uit het feit dat je naar hem kijkt en denkt: wie ís die weirdo? Wel, Austin Richard Post werd geboren in New York, woonde tijdens zijn tienerjaren in Texas en verhuisde als 18-jarige naar Los Angeles om roem na te jagen. Hij sliep in een kast bij een paar vrienden die een succesvol YouTube-kanaal over de game ‘Minecraft’ hadden opgericht, en speelde dagen aan een stuk het computerspel ‘Guitar Hero’. Nadat hij naar eigen zeggen de hoogst mogelijke score had behaald, stapte hij over op een echte gitaar, die hij leerde te bespelen door naar YouTube-tutorials te kijken. Zes maanden na zijn eerste nummer – ‘White Iverson’, dat op Soundcloud werd opgepikt door Wiz Khalifa en wijlen Mac Miller – had hij al een groot platencontract versierd.