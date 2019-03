Het nieuwe feminisme van Marja Pruis & Bregje Hofstede: 'Het nodigt niet uit om te flirten als je bang bent dat een man denkt dat hij dan van alles mag doen'

'Ik heb zoals zoveel vrouwen meegemaakt dat een man naast me ineens een hand onder mijn rok stak'

Journaliste en schrijfster Marja Pruis (59) vocht als student in de tweede feministische golf voor de vrouwenzaak. Collega Bregje Hofstede (30) is voorzitter van De Bovengrondse, een groep die vecht voor gelijkwaardigheid ongeacht geslacht.

Bregje Hofstede «De wat oudere lezers schrijven me soms dat ik me druk maak over details. Ik snap dat wel. De vorige generaties hebben heel veel bereikt. Ja, we zijn gelijk voor de wet, en ja, we hebben stemrecht en de pil. Het leven is veel beter dan honderd jaar geleden, toen de eerste vrouw in het parlement plaatsnam. Maar ik en de meeste jonge vrouwen rondom mij zijn opgevoed met het idee dat het werk gedaan is en dat het niet meer uitmaakt welk geslacht je hebt bij je geboorte. Dat is ook wat mijn moeder en mijn vader hun vier dochters hebben verteld – zij was rector van een school en hij breide, na de werkuren, onze truien. Ik kon in die gelijkheid blijven geloven zolang ik aan de universiteit studeerde, waar jongens en meisjes evenveel punten kregen als ze goed studeerden. Maar toen ik afgestudeerd was, merkte ik dat alleen een handjevol mannelijke studenten het tot assistent schopte, en besefte ik dat er niet één vrouwelijke professor was. En als je zelf gaat werken, blijkt dat je toch die promotie of die leuke opdracht niet krijgt als je op een vergadering niet even hard je mond durft open te doen als je mannelijke collega’s, hoe goed je je werk ook doet. Er zijn andere kwesties: vrouwen worden bijvoorbeeld nog altijd meer op hun uiterlijk afgerekend dan mannen, en ze worden sneller oud gevonden. Ik voel eigenlijk nergens die gelijkwaardigheid die volgens mijn ouders een feit is. Bij iemand zoals ik, die dacht dat alles opgelost was, komt dat veel harder aan dan bij iemand die vroeger heeft gezien hoe scheef de dingen waren en daarom vindt dat we al een heel eind verder zijn geraakt. Zij vinden de dingen meevallen, maar voor ons valt het allemaal vies tegen.»