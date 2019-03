De kijker verleid: het succes van 'Temptation Island' wetenschappelijk verklaard

We lijken ‘Temptation Island’ maar niet beu te worden: ook in het elfde seizoen rollen elke week – live, uitgesteld en online – bij 800.000 Vlamingen de ogen uit hun kassen. Waarom blijven we kijken, terwijl we wéten dat de koppels over de schreef zullen gaan, dat Rick Brandsteder weer zal zweten als een rund en dat de deelnemers het kampvuur gedecideerd ‘het vuurkamp’ noemen? We vroegen het aan Dan Hassler-Forest, professor televisiecultuur aan de Universiteit Utrecht, die ‘de ultieme relatietest’ ook in zijn lessen aan bod laat komen.