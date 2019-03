Eet je jong: met deze 10 ingrediënten rem je het verouderingsproces

'Ik ben het niet eens met Pascale Naessens: je moet juist wél aardappelen eten, het liefst mét schil'

1. Magnesium

HUMO In uw boek gaat u in tegen het adagium ‘Wie gevarieerd eet, heeft geen nood aan voedingssupplementen’. Volgens u kunnen we niet gezond ouder worden zonder supplementen.

ERIC De Maerteleire «Naarmate we ouder worden – 60 jaar is een belangrijke grens – slaagt ons lichaam er minder goed in om bepaalde voedingstoffen uit onze voeding te halen, onder meer omdat ons metabolisme vertraagt. Daarnaast kan ook bepaalde medicatie de absorptie van voedingsstoffen tegenwerken – en er worden nogal wat pillen geslikt in België.