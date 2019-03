Tien dingen die u moet weten over Ricky Gervais

Wordt 2019, na wat minder sprankelends als ‘Special Correspondents’ en ‘David Brent: Life on the Road’, opnieuw het jaar van Ricky Gervais? Met de nieuwe komische serie ‘After Life’, vanaf 8 maart op Netflix, zit de kans er dik in. Tien dingen die u moet weten over de man die ons ‘The Office’ en ’Extras’ schonk.

1|I’m from Ontario

Ricky Gervais, geboren in 1961, is de zoon van een Canadese vader en een Engelse moeder. Zijn vader emigreerde tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit het Franstalige Ontario naar het Verenigd Koninkrijk, waar hij als kolensleper en arbeider werkte.

2|Hit op de Filipijnen

In 1982 richtte Gervais samen met een vriend het synthpopgroepje Seona Dancing op. De twee singles die ze uitbrachten, ‘More to Lose’ en ‘Bitter Heart’, waren pijnlijke flops (op YouTube zwerven nog gênante clips rond) en de groep splitte in 1984.

Een jaar later werd ‘More to Lose’ echter opgepikt door een radiostation in Manila. Het nummer werd in de Filipijnen een enorme radio- en clubhit, én nog tot ver in de jaren 90 een vaste klant op jeugdfuiven.

3| Brent on the beach

Het wordt nu beschouwd als één van de beste Britse sitcoms aller tijden, maar toen in 2001 de eerste reeks van ‘The Office’ werd uitgezonden, ging dat bijna onopgemerkt voorbij. Enkele herhalingen, mondreclame en de dvd-uitgave zorgden ervoor dat de serie alsnog door het publiek werd omarmd. De tweede reeks trok wél meteen veel kijkers.

4| Podcastknaller

Van 2001 tot 2005 maakte Gervais samen met partner in crime van het eerste uur Stephen Merchant ‘The Ricky Gervais Show’ voor de Londense radiozender XFM. De 12-delige postcast die in 2005 van het radioprogramma werd gemaakt, was een enorme hit. Gervais is overigens een gretige gebruiker van nieuwe media: op Twitter heeft hij 13 miljoen volgers. Eat that, Griet Vanhees!

5| Rare beestjes

Samen met tekenaar Rob Steen maakte Gervais de boekenreeks ‘Flanimals’, over allerlei bizarre en fysiologisch niet zo handige beestjes als de Coddleflop, de Skwunt en de Underblenge. In 2009 werd aangekondigd dat de productiemaatschappij achter de ‘Minions’-franchise een animatiefilm over de Flanimals zou maken, maar van dat project werd sindsdien niets meer vernomen.

6| Celebrity bashing

Naast zijn tv-activiteiten heeft Gervais ook een zeer succesvolle carrière als stand-upcomedian. Hoe vlijmscherp hij uit de hoek kan komen, mochten de aanwezigen van de Golden Globe Awards in 2010 ondervinden. Presentator Gervais sloeg de verzamelde Hollywood-royalty met zulke beenharde jokes om de oren dat de ene helft van de zaal tranen van het lachen huilde en de andere helft als versteend zat toe te kijken – al kan dat ook aan de botox gelegen hebben.

7| Ouch!

Eén van Gervais’ betere Golden Globes-jokes: ‘Over ‘The Walking Dead’ gesproken: onze felicitaties aan Hugh Hefner, die binnenkort op zijn 84ste met een 24-jarige schoonheid in het huwelijksbootje stapt. Toen haar gevraagd werd waarom ze met hem trouwt, zei het wicht dat hij gelogen had over zijn leeftijd. Hij had haar namelijk verteld dat hij 94 jaar was.’ Ouch!

8| Irritante dolfijn

Voor een gastrol mogen ze Gervais ook altijd bellen. Zo was hij te zien in ‘Alias’, ‘Louie’ en ‘Curb Your Enthusiasm’, de reeks van zijn grote held Larry David. Hij heeft ook een zwak voor animatie: in 2012 deed hij in ‘Family Guy’ de stem van de irritante dolfijn Billy Finn en in 2006 mocht hij zichzelf spelen in een aflevering van ‘The Simpsons’.

9| Dierenrechten

Gervais is een fervent dierenrechtenactivist: hij heeft zich al meermaals uitgesproken tegen stierenvechten, dierproeven, de jacht en de hondenfok. Hij heeft ook al aangegeven dat hij zijn fortuin zal nalaten aan liefdadigheidsorganisaties die rond dierenwelzijn werken. Daar mogen ze een gespierde cheque verwachten: enkele jaren geleden werd zijn fortuin op zo’n 100 miljoen dollar geschat.

10| Geen kinderen

Ricky Gervais en schrijfster Jane Fallon, al sinds 1982 zijn partner, hebben geen kinderen: ‘We hadden geen zin om zestien jaar van ons leven op te offeren, én er zijn al veel te veel kinderen op de wereld.’ Het paar is ook niet getrouwd. Volgens Gervais, een overtuigde atheïst en humanist, was ook dat een zeer bewuste keuze: ‘Het slaat nergens op om onder het oog van God een ceremonie te organiseren, want er ís geen God.’ Moge hij ons nog lang met zijn comedykronkels verblijden. Dat vervelende lachje nemen we er dan wel bij.