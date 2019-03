Vera Vrancken deed in 2011 samen met twee andere klokkenluiders in ‘Panorama’ op Eén een boekje open over de graaicultuur, vriendjespolitiek en pesterijen in de politiezone HaZoDi. Het was het begin van een lijdensweg waar nog geen einde aan is gekomen: Vrancken kreeg bedreigingen, werd nog meer gepest en voelde zich op den duur in de steek gelaten door de overheid. Van het arbeidshof in Hasselt kreeg ze wel een schadevergoeding van 45.000 euro toegekend, omdat de politiezone te weinig doet om het conflict op te lossen en de pesterijen aan te pakken.

Vera Vrancken werkt sinds begin dit jaar opnieuw bij de politie, maar ze krijgt nog altijd dreigbrieven.