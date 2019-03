Herman Brusselmans: 'Geef Niels Destadsbader een koppel loezen en hij kan meedoen aan Miss België'

Herman Brusselmans gaat iedere week op zoek naar het verhaal achter een opvallende kop in de krant of op een nieuwssite.

Het seksisme tiert nog steeds welig. Vrouwen worden beschouwd als tweederangsburgers en worden door mannen onderdrukt, in een hoek geduwd, en continu lastiggevallen. Er zijn talloze schrijnende voorbeelden. Zo werd Bo Van Spilbeeck vorige week nog bij haar flamoes gegrepen door een harige, werkloze dokwerker met een horrelvoet. En Kristien Hemmerechts werd uitgelachen omdat ze achter een struik zat te schijten met haar gat bloot, terwijl een man die zoiets doet zeer serieus wordt genomen. Vertel mij wat. Ik heb al ik-weet-niet-hoeveel keer achter een struik zitten schijten, en daar nog nooit commentaar op gekregen.

Integendeel, mensen komen mij vriendelijk wc-papier aanbieden, wat nu ook weer niet nodig is, want ik heb altijd mijn eigen wc-papier op zak. En wat te denken van het geval Griet Op de Beeck, van wie de boeken door mannelijke recensenten nog nooit ernstig zijn genomen, welnee, die mannen noemen de boeken van Griet ‘totale rotzooi’, ‘ongelooflijk saaie onzin’, en ‘zodanige bullshit dat een kakkende stier zich ervoor zou schamen’. Dat heeft Griet toch niet verdiend? Net zoals mannelijke schrijvers zit zij urenlang per dag aan haar bureau, behalve als ze haar maandstonden heeft, want dan ligt ze in haar bed te bloeden als een rund, hoe zou je zelf zijn.

Plus, over vrouwen wordt nog altijd beweerd dat ze niet kunnen parkeren. Nonsens natuurlijk. Ik heb gisteren een vrouw op een bijkans perfecte manier zien parkeren. Ze zette haar fiets tegen een verkeerspaal, deed hem op slot, en liet hem verder gewoon staan, nou, geen enkele man zou haar dat verbeteren. Oké, wat het parkeren van een auto betreft, dat is andere koek. Eveneens gisteren zag ik een vrouw haar Mitsubishi Colt zo parkeren dat het wagentje maar een duwtje nodig zou hebben om in de Leie te belanden. En effectief, per ongeluk stootte die vrouw tegen de Colt en hij rolde zo de rivier in. ‘Mijn auto! Mijn auto!’ riep ze in paniek. ‘Duik hem achterna en haal hem naar boven!’ ‘Mevrouw,’ zei ik, ‘ik snij nog liever m’n ballen eraf met een stanleymes dan jouw verrekte auto boven te halen, jij stomme hoer die nog nooit van een handrem heeft gehoord, en let maar op, of ik haal je kalebasachtige tieten uit je soutien en ik schenk ze gratis aan een Syrische vluchteling.’

Dat alles voor de gein natuurlijk, want een vrouw zomaar vrijblijvend uitschelden, dat zou ik nooit doen. Ik ben immers de meest doeltreffende antiseksist van Vlaanderen. Ik vind dat vrouwen evenveel moeten verdienen als mannen, bijvoorbeeld een vrouwelijke directeur-generaal evenveel als een mannelijke vuilnisophaler. En vrouwen moeten priester kunnen worden. En vrouwen moeten de kans krijgen om zich op te werpen als verdedigende middenvelder van Zulte-Waregem. En vrouwen moeten, indien ze politieagente zijn, met hun matrak die irritante klimaatspijbelaars de kop kunnen inslaan. Trouwens, al die zogenaamde verschillen tussen mannen en vrouwen zijn toch geheel uit de lucht gegrepen? Akkoord, mannen hebben een lul, en vrouwen hebben een kut en een paar memmen, maar voor de rest zijn ze toch totaal gelijk? Stel dat je Niels Destadsbader een koppel loezen geeft, en z’n snikkel met de lintzaag van z’n onderlijf verwijdert, en hem ’ns deftig schminkt en hem een pruik op z’n kanis zet à la het kapsel van Simonneke uit ‘Thuis’, dan zou Niels toch gerust kunnen deelnemen aan de Miss België-verkiezing?

Uiteraard is het zo dat een bloedmooi, intelligent, lekker ruikend, sensueel meisje altijd een streepje voor heeft op de rest van de wereld. Het beste voorbeeld is m’n vriendin Lena. Die is zo uitzonderlijk en fantastisch dat zij het antiseksisme helemaal niet nodig heeft. Elke dag weer bewijst ze dat een vrouw als zij om het even welke man kan verfrommelen, vertrappen en in de vuilnisbak gooien. Wat ben ik derhalve blij dat ik niet om het even welke man ben, en zij mijn bloedeigen vrouw.

En wat, terzijde bekeken, de feministische song ‘Hou je bek en bef me’ van Merol betreft: dat is een heel leuk liedje hoor! Het is wel gejat van de rapper Dikke Fons uit Hamme, die in de jaren 70 de song ‘Hou je bek en pijp mij’ uitbracht, een nummer dat geen succes kende omdat, toen al, Dikke Fons werd beschouwd als een smerige seksist die door iedereen moest worden genegeerd. Kort daarna heeft hij zich opgehangen.