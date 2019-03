'We mogen niet doen alsof extreemrechts niet aan kracht wint. Ze leveren zelfs de president'

Alexandria Ocasio-Cortez heeft het druk. Het is nog geen middag, maar de Democratische millennial, nog geen dertig jaar geleden geboren in de Bronx als dochter van een working-class Puerto Ricaanse immigrant heeft er al een protestmars opzitten tegen de shutdown van de regering. Op Twitter heeft ze het intussen, nog voor de lunch, al opgenomen tegen white supremacists, de volgens haar onrechtvaardige war on drugs, én ze heeft al een klein schandaal de kop ingedrukt: verschillende media pakten deze ochtend uit met getrukeerde naaktfoto’s van haar die de ronde doen op Twitter. Dat de foto’s vals zijn, werd niet overal even duidelijk vermeld.

ALEXANDRIA OCASIO-CORTEZ «Ik dacht nog: nou, ik weet dat ik veel op Instagram zet, maar díé foto herinner ik me niet. Ik zou het gerust grappig kunnen vinden, ware het niet dat zoiets heel veel zegt over het werk dat we te verzetten hebben op het vlak van vrouwenrechten. Ik bedoel maar: als de president van de Verenigde Staten luidop pocht over hoe hij vrouwen seksueel geïntimideerd heeft, haalt iedereen z’n schouders op, maar o wee als het gerucht de ronde doet dat een vrouw het lef heeft gehad om een foto te nemen van zichzelf. Ik weet wel dat je je zoiets niet mag aantrekken. Maar je mag ook niet doen alsof het níét gebeurt, alsof er geen extreemrechtse stemmen zijn die de meest subversieve en destructieve taal uitslaan. En we mogen al helemaal niet doen alsof die stemmen niet aan kracht winnen, zoals vandaag wél het geval is. Ze hebben vandaag zelfs het presidentschap in handen.»

– Ze bepalen ook de manier waarop er over politiek gediscussieerd wordt.