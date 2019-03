De 2-jarige kleuter Mawda Shawri stierf op 17 mei 2018 door een politiekogel na een achtervolging op de E42 in Henegouwen. Bijna een jaar later is nog altijd niet duidelijk wat er die nacht precies is gebeurd. Selma Benkhelifa, de advocate van de ouders, vreest dat agenten en magistraten proberen het incident toe te dekken.