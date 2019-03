Popsensatie Billie Eilish: 'Ik haat glimlachen. Het doet me zwak, machteloos en klein voelen'

Met 4,5 miljárd streams en meer dan 13 miljoen Instagram-volgers heeft ze de wereld op enkele jaren tijd veroverd. En toch verschijnt pas eind deze maand haar debuut, ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’. Wie is dat hondspopulaire, in baggy outfits gehulde tienermeisje?

'Ik ben nooit begonnen met zingen. Ik heb gewoon nooit níét gezongen'

Billie Eilish parkeert een sjofele break voor haar ouderlijke huis in Highland Park, een buitenwijk van L.A. Haar moeder stapt uit en knikt goedkeurend terwijl ze de geparkeerde wagen bestudeert – Eilish heeft net haar voorlopige rijbewijs op zak. Haar vier jaar oudere broer Finneas, die in de tv-musical ‘Glee’ de rol van Alistair gespeeld heeft, krimpt voor de grap ineen op de achterbank: ‘Ik stap nooit meer met haar in de wagen!’ Er volgt een typische broer-zusdiscussie over de al dan niet zware voet van Eilish. Hun moeder zucht, rolt met de ogen en komt uiteindelijk tussenbeide door hun te bevelen de boodschappen uit te laden.

Eilish’ thuisleven verraadt weinig over haar toekomstige supersterrenstatus. Met haar DIY-songs is ze ondertussen al bijna drie jaar bekend, zij het vooral bij leeftijdsgenoten. Haar ep ‘Don’t Smile at Me’, die in augustus 2017 uitkwam, staat wereldwijd in de hitlijsten. Die titel mag u trouwens letterlijk nemen.

Billie Eilish «Ik haat glimlachen. Het doet me zwak, machteloos en klein voelen. Dat is altijd al zo geweest, ik lach nooit op foto’s. Wie mijn Instagramaccount bekijkt, zal zien dat ik over een resting bitch face beschik. Ken je dat, wanneer iemand naar je glimlacht op straat? De beleefde respons is teruglachen, anders denken mensen dat je een vreselijk persoon bent. Maar ik heb liever dat niemand naar me lacht.»