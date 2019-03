Zoals zoveel burenruzies begint alles met een bouwgeschil. Eind 2013 koopt Robbie Williams het statige landhuis naast dat van Jimmy Page, het gotische Tower House in een peperdure buurt van Londen. Als Williams een aanvraag indient voor verbouwingswerken, inclusief ondergronds zwembad en gymzaal, schiet Page in een kramp. Zijn huis zal instorten door de trillingen en dat nieuwe raam schendt zijn privacy, aldus de Led Zeppelin-gitarist. Zijn eerste klacht vindt gehoor bij het gemeentebestuur, maar wanneer Williams de plannen wat bijstuurt, mag hij toch beginnen te verbouwen. Sterker nog: begin 2018 dient hij zijn oorspronkelijke plannen opnieuw in en krijgt hij tóch een vergunning, ondanks een nieuwe klacht van Page.

De verbouwingen leiden tot de vreemdste en grappigste burenruzie onder showbizzsterren. ‘Page is een halvegare die ons constant bespioneert,’ zei Williams eind 2016 al in een interview. ‘Hij zit urenlang in zijn auto voor onze deur en maakt opnames van mijn werkmannen om aan te tonen hoeveel lawaai ze maken.’ Zelf laat Williams zich evenmin onbetuigd. Als Page zijn neus buiten durft te steken, wordt hij bestookt met luide muziek van Black Sabbath, Deep Purple en Pink Floyd, de grote rivalen van Led Zeppelin uit de jaren 70. Om Page extra te pesten loopt Williams soms verkleed als Led Zeppelin-zanger Robert Plant door de tuin, met een lange blonde pruik.