Hulde aan 'The Anthology of American Folk Music': '90 jaar oude blues is óók popmuziek'

De AB zet de komende jaren de uiterst invloedrijke verzamelaar ‘The Anthology of American Folk Music’ in de spotlights. De 84 losse folksongs, opgenomen tussen 1927 en 1933 en pas grootschalig uitgebracht in 1952, zullen herwerkt worden door bekende artiesten. Voor de komende jaren stoomt de AB internationale grootheden als Jeff Tweedy van Wilco, Guy Garvey van Elbow en Mount Eerie klaar. Maar eerst zijn de Antwerpenaren van The Golden Glows aan de beurt, op 21 maart in de AB.

HUMO ‘The Anthology of American Folk Music’ inspireerde artiesten als Bob Dylan, Janis Joplin, Bruce Springsteen, Sonic Youth en Wilco. Toch heeft de modale Belg nog nooit van de plaat gehoord. Wat maakt ze zo belangrijk?

Bram Van Moorhem (gitaar en zang bij The Golden Glows) «Tussen 1927 en 1933 beleefde Amerika een gouden muzikale periode, maar door de economische depressie raakten die culturele roots in de vergetelheid. Tot de excentrieke zonderling Harry Smith in 1952 een compilatie puurde uit zijn verzameling singletjes. Zijn anthologie inspireerde tal van folkartiesten uit de vroege jaren 60. In 1997 volgde een reissue, die een nieuwe generatie heeft beïnvloed, zoals Beck en Nick Cave, wiens ‘Henry Lee’ op het openingslied is gebaseerd.»