'Ik vind het gek dat mensen je uitlachen omdat je één of twee chromosoompjes te veel hebt'

In de Bits N Bites, een eetcafé in Kontich waar mensen met een mentale beperking instaan voor de bediening, zijn Maarten De Gryse en Lore Schueremans al jaren kind aan huis. Maarten, vandaag weer helemaal zijn doortastende zelf, staat erop dat de fotograaf aan het einde van de sessie nog wat kiekjes schiet waarop het logo van de zaak duidelijk te zien is: ‘De mensen moeten toch weten dat het interview in de Bits N Bites te doen was?’ Even later, binnen aan tafel, wil hij die gratis promo meteen verzilveren.

Maarten «Zullen we iets drinken op kosten van de Bits N Bites?»

Lore «Ik wil een cola zero.»

Maarten (wenkt de ober) «Een cola zero, graag. En voor mij een Duvel. ’t Is op rekening van de zaak, want we hebben daarnet reclame gemaakt. Tafel achttien, oké?»