Eddie Izzard (57) «Mijn huidige show heet ‘Wunderbar’, wat Duits is voor fuckin’ fabulous. Een uitgesproken positieve titel dus, wat me billijk leek in dit uitgesproken negatieve, kille en rechtse tijdsgewricht. En dat ik voor een Duits woord gekozen heb, heeft vooral te maken met mijn grote liefde voor Europa, en mijn misprijzen voor de brexit en de voorstanders ervan. Ik hou ook van de Duitse taal, bin stolz dass ich es spreche.»

HUMO U spreekt het zelfs erg goed: om uw Duitse fans ter wille te zijn, hebt u al eens een volledige tournee in hun taal gedaan. Nooit overwogen om hetzelfde te doen in het Nederlands?

Izzard «Nee. Jullie Engels is gewoon te goed, met dank aan Hollywood en rock-’n-roll. Bijgevolg is mijn Nederlands er totaal niet op vooruitgegaan sinds de vorige keer dat ik bij jullie ben komen optreden. ‘Dank u wel’, ‘goeiendag’ en ‘alstublieft’: verder reikt mijn kennis niet. Maar wie weet leer ik het ooit nog weleens, want ik vind het fijn om mensen in hun eigen taal te kunnen aanspreken. Nelson Mandela zei ooit: ‘Spreek je iemand aan in een taal die hij begrijpt, dan bereik je zijn hoofd. Spreek je iemand in zijn eigen taal aan, dan bereik je zijn hart.’ Daarom heb ik ook al shows in het Frans en in het Spaans gedaan, en ben ik vast van plan om ooit nog Arabisch en Russisch te leren. Als het even kan, zou ik zelfs in alle 193 landen van de wereld willen spelen. Ik heb nog een lange weg te gaan, want ik zit nog maar aan om en bij de vijftig landen.»