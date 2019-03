Tijdens een vergadering van een gerenommeerde filmmaatschappij werd hij enkele jaren geleden voorgesteld als ‘de man die ons 90 miljoen dollar aan verlies heeft bespaard’. Meaney en zijn collega’s hadden voorspeld dat een prehistorisch epos over een stam in een wereld vol dino’s zijn budget van 180 miljoen dollar nooit zou terugverdienen. De filmmaatschappij zag af van het project. Een concurrent ging ermee aan de haal, maakte ‘10.000 BC’ wél en verloor bijna de helft van de investering.

– Hoe wisten jullie dat de film zou floppen?

Nick Meaney «Heel simpel: door ons algoritme. Dat kan op basis van resultaten uit het verleden bepalen of een film het beoogde publiek zal bereiken. Daarvoor vergelijken we het nieuwe project met bestaande films, aan de hand van een reeks criteria. Locatiekeuze, rolbezetting, plotwendingen… Hoe meer gegevens we kunnen verzamelen, hoe nauwkeuriger onze voorspelling wordt.»