Geert Noels over 'Gigantisme': 'De groei die we nastreven is onrealistisch en onmenselijk'

'We moeten meer plaats maken voor traagheid, kleinheid en menselijkheid'

HUMO Elf jaar heeft het geduurd voor er een opvolger van uw boek ‘Econoshock’ op tafel lag.

GEERT NOELS «Het is een zware bevalling geweest, ik heb er vijf jaar aan gewerkt. Het had nog langer kunnen duren, maar in september is alles in een stroomversnelling gekomen. Tijdens een routinecontrole was een ernstige hartafwijking aan het licht gekomen: left bundle branch block. Ik heb Bert Suys gebeld, een bevriend kindercardioloog, en hem de diagnose voorgelegd. ‘Dat is echt niet goed, Geert,’ zei hij. Ik maakte een afspraak voor een second opinion en ging te rade bij dokter Google. Wat ik las, stemde me niet gerust: ik mocht nooit nog intensief sporten en moest stoppen met mijn huidige manier van werken. Dan nog kon ik op elk moment doodvallen: ik was een wandelende tijdbom. Ik heb toen beslist nergens mee te stoppen. Ik heb een mooi leven gehad en als het gedaan is, dan is het zo. Maar ik heb me wel voorgenomen om ‘Gigantisme’ af te werken en ik ben er meteen in gevlogen.