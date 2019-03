Dat Simmons egocentrisch is, is het understatement van de eeuw. Zijn autobiografie heet ‘ME, Inc’ (vrij vertaald: ‘De nv IK’). Hij heeft zijn smartphone zo ingesteld dat Siri hem begroet met ‘Mijn Heer en Verlosser’. Zijn vrouw Shannon Tweed, een voormalig Playboymodel, zei ooit: ‘Ja, we hebben een spiegel boven ons bed, énkel aan zijn kant.’ Maar deze sympathieke narcist en zelfverklaarde seksverslaafde (‘I’ve had more ass than a toilet seat’) is bepaald niet dom en zelfs zijn ergste vijand kan niet ontkennen dat KISS met 110 miljoen verkochte platen een benijdenswaardig parcours heeft gereden. En hun kitscherige shows zijn álles, maar niet saai. Niet slecht voor de Joodse immigrant Chaim Witz.

14 februari. Ik onderbreek een valentijnsdiner om Gene Simmons in New York te bellen.

HUMO Dag valentijntje.