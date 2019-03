'Er is een dramatische toename van studenten die zich angstig of depressief voelen'

Al bijna twintig jaar staat Amerikaans advocaat Greg Lukianoff (45) universiteitsstudenten en academisch personeel bij wanneer hun vrijheid van meningsuiting in het gedrang komt. In al die jaren heerste een consensus dat die vrijheid een hoog goed was. Tot het een paar jaar geleden plotseling omsloeg. Studenten begonnen zich te verzetten tegen de komst van dwarse gastsprekers zoals diplomate Madeleine Albright en komiek Bill Maher. Ze wilden de grote literatuurklassiekers niet meer lezen omdat ze te vaak zijn geschreven door blanke mannen en kwetsend kunnen zijn voor bepaalde groepen. En vrouwelijke rechtenstudenten eisten dat ze colleges over verkrachtingszaken mochten overslaan.

Lukianoff onderzocht die omslag met psycholoog Jonathan Haidt: in 2015 voorspelden ze in een artikel een toename van mentale stoornissen onder studenten. Ze wezen op de gevaren van een academische cultuur waarin een soort eenheidsdenken ontstaat en voor een scherpere polarisatie in de samenleving. Het werd één van de vijf meestgelezen artikels ooit op de website van The Atlantic, en toenmalig president Obama verwees ernaar in een toespraak waarin hij het belang benadrukte om open te staan voor diverse standpunten.