Tom Brauwers «Ik was 22 en ik had net mijn eerste auto gekocht: een Ford Taunus, bouwjaar 1972. Mijn vrouw Gerda en ik zouden samen met een bevriend koppel naar Milaan – Sanremo gaan kijken. Maar drie dagen voor het vertrek haakte mijn vrouw plots af. Ze vond het te gevaarlijk. ‘Wat gaan we doen als ze beginnen te schieten?’ vroeg ze.»

HUMO Als wie begon te schieten?

Brauwers «In die tijd praatte iedereen over de Bende van Nijvel, ook bij de coiffeur. Daar verklaarde iemand: ‘Die overvallen gebeuren altijd buiten het wielerseizoen. Dat zegt genoeg.’ ‘Jaja,’ zei de kapper, ‘en de sportwereld is onaantastbaar, daar zullen ze nooit gaan zoeken.’ Gerda was ervan overtuigd dat die criminelen wielrenners waren, en de chauffeurs van dienst sportdirecteurs, want die kerels zijn handig met wagens.»