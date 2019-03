Eric Goens versus het parket: 'Die mensen gedragen zich als charlatans, en dan wik ik mijn woorden'

ERIC GOENS «Ze hebben zelfs een uitzendverbod gevraagd, maar de rechter heeft in zijn vonnis gezegd dat er zoiets bestaat als het recht op journalistiek onderzoek. Desondanks laat het Antwerpse parket geen gelegenheid voorbijgaan om ons te koeioneren. Intimidatie, desinformatie, chantage... het hoort er allemaal bij.»

HUMO Jullie houden vol dat er DNA op de laarzen van Sally werd gevonden dat naar seriemoordenaar Claudy Pierret wijst. Bij het parket hebben ze gecommuniceerd dat er géén DNA-spoor is.

GOENS «Dan liegen ze. Er is zeker een eerste test waarin expliciet wordt gezegd dat het DNA van Pierret is teruggevonden op die laarzen. Dat staat zwart op wit in het dossier, de onderzoeksrechter heeft dat ook met zoveel woorden gezegd tegen de moeder van Sally. Als hij vandaag zegt dat die informatie onjuist is, dan vraag ik mij af hoe hij ooit nog de moeder van Sally onder ogen durft te komen.»

HUMO Intussen zou de tegenexpertise door een Nederlands bureau de resultaten van die eerste analyse tegenspreken.

GOENS «Wij hebben altijd benadrukt dat het eerste DNA-spoor nog bevestigd moest worden met een contra-expertise. De kans was helaas groot dat het DNA-spoor op de laarzen besmet of vervuild was. Ook dat heeft heel veel te maken met het eeuwige geknoei in dit dossier. Die laarzen hebben twintig jaar bij de ouders van Sally in de kast gelegen. Dat hou je toch niet voor mogelijk? Gelukkig heeft de vader van Sally destijds het verstand gehad om die laarzen in een plastic zak te bewaren, anders was er nu zelfs geen sprake van een DNA-onderzoek.

»Na zoveel geklooi zou je toch wat nederigheid verwachten, niet? Ik ben twee weken geleden op het kantoor van de Antwerpse onderzoeksrechter gesommeerd: die man heeft mij daar nog net niet uitgemaakt voor het vuil van de straat. Ik had het gevoel dat ik in een Albanese kebabzaak zat in plaats van in het Justitiepaleis. Daarna hebben ze VTM onder druk gezet: ‘Nooit werken we nog met jullie samen.’ Ik wik mijn woorden: die mensen gedragen zich als charlatans. Ik maak graag een afspraak met het parket op het proces, wanneer de bewijzen op tafel moeten komen. Dan zullen we zien wie er een loopje met de waarheid heeft genomen.»

HUMO Als het DNA-spoor heeft bestaan, zoals jij zegt, speelt het parket hoog spel. Waarom?

GOENS «Wij hebben een potje opengetrokken, veel mensen hebben er baat bij dat het dicht blijft.»

HUMO Omdat je hun onkunde aantoont, of is er meer aan de hand?

GOENS (raadselachtig) «Je moet maar eens goed luisteren naar wat advocaat Vic Van Aelst en emeritus rechter Edwin Van Fraechem in de uitzending hebben gezegd. Eigenlijk gaat ‘Cold Case’ niet over Sally, maar over alles wat fout is gelopen bij het parket. Het onderzoek had maar tweeëntwintig dagen mogen duren, geen tweeëntwintig jaar.»