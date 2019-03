'Kunst is een lifestylepakket en een beleggingsvehikel geworden. Naar de betekenis wordt amper nog gevraagd'

Af en toe vertrekt zijn gezicht tot een grimas. Meer is er niet van te merken: Luc Tuymans is geen kleinzerige jongen. Zwakheid tonen, dat is een lifestylegril waaraan hij niet meedoet. Maar het klimmen der jaren doet zich onvermijdelijk gevoelen. Hij is vorige lente 60 geworden. Eerst was het zijn nek die hem helse pijnen bezorgde, artrose en een stenose: vernauwing van het halswervelkanaal. Een niet geheel risicoloze chirurgische ingreep maakte daar een einde aan. Nu wordt de ellende veroorzaakt door zijn rechtervoet. Het gevolg van een bijna levenslang rechtopstaand gevecht met het canvas? ‘Dat ook,’ zegt hij.

Luc Tuymans «Maar vooral van een aandoening die ik van mijn vader heb geërfd: platvoet. De ligamenten zijn doorgescheurd, ik moet opnieuw geopereerd worden. Even zag het ernaar uit dat het onmiddellijk moest gebeuren: dan hadden ze me in een rolstoel naar Venetië moeten duwen. Niet meteen het ideale vervoermiddel in die stad (grijnst). Ik ga de pijn verbijten tot 17 mei, dan moet ik echt onder het mes. Vervolgens zes weken niet steunen op die voet, daarna nog een paar maanden revalideren. ’t Zal een kalme zomer worden.»