In de lente van 2016 deed Stine Jensen in een afgelegen Franse boerderij mee aan de dure cursus Mind and Meditation. Dat is ‘een standaardonderdeel van de opleiding kundalini-yoga voor gevorderden’ en een module van de leraar Karta Singh. Gaandeweg kreeg ze er het gevoel dat de opdrachten, de opgelegde handelingen en de ascetische dagindeling vooral bedoeld waren om de aanwezige studenten te brainwashen. Ze werden er uitgehongerd, konden zelden langer dan drie uur na elkaar slapen en kregen er cafeïne en nootmuskaat – in grote hoeveelheden een hallucinogene drug – toegediend.

HUMO Technieken die de CIA ook gebruikt om getuigen te dwingen een bekentenis af te leggen, schrijf je.

Stine Jensen «Vooral het feit dat al die verschillende technieken tegelijk werden toegepast, was gevaarlijk. Ik kwam terecht in een soort bad trip. Het was duidelijk Karta’s bedoeling om mensen op die manier ijler in het hoofd en daardoor volgzamer te maken. Maar bij mij deed het plots allerlei alarmbelletjes afgaan. Ik wilde er zo snel mogelijk weg. Ik heb mijn vriend, die nog in Nederland was, meteen een vliegreis terug laten boeken.