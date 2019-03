Tom Audenaert (directeur Erik in 'De luizenmoeder'): 'Ik vertrouw Bart De Pauw blindelings: als hij me morgen belt met een project, zeg ik meteen ja'

Sinds hij de blinde Jozef speelde in ‘Hasta la vista’ is Tom Audenaert nagenoeg een huisvriend geworden in Vlaams film- en televisiedrama. Op dit ogenblik zet hij treffend directeur Erik neer in ‘De luizenmoeder’, een man die zich, luidens een voormalige beroepskijker, ‘overeind moet zien te houden in het spanningsveld tussen politieke correctheid en zijn aard van het beestje.’ In mei, niet voor niets de bloeimaand, zal Audenaert bij leven en welzijn 40 worden, een leeftijd waarop sommigen zich geroepen voelen om de balans van hun leven op te maken.