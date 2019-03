Op vrijdag 15 maart is het Wereldslaapdag. Artsen en wetenschappers willen daarmee de aandacht vestigen op het belang van een goede nachtrust. Dat kan geen kwaad: voor veel mensen – oud én jong – is in slaap raken een ware worsteling. Piekeren we te veel? Ligt het aan de schermpjes waarnaar we tot ’s avonds laat staren? En hoe lokken we Klaas Vaak weer onze slaapkamer in? Hier zijn de hopelijk niet al te (of net wél?) slaapverwekkende antwoorden!