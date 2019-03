Dagboek van Anuna (5): 'Ik ben 17, ik zou tot de middag in bed moeten liggen stinken!'

Zaterdag 2/3: Nooit meer Vliegen

Ha, vakantie. Eindelijk. Met mijn papa, zus en een paar vrienden zit ik in ons vakantiehuisje in Ambleteuse, Noord-Frankrijk. Op anderhalf uur rijden dus. Er is geen vliegtuig aan te pas gekomen. Er gaat zo één of andere vreemde lijst rond op internet met al mijn vliegvakanties van de laatste jaren. Ambleteuse staat ook op die lijst. Ja mensen, denk effe logisch na, hè.

De voorbije drie jaar heb ik drie keer het vliegtuig genomen. Ik ben het beu dat ik me zou moeten verantwoorden voor mijn vlieggedrag. Like, no! Ik vlieg echt niet meer dan de gemiddelde Belg. Ik heb wel al besloten dat ik nooit meer met het vliegtuig op reis ga. Ik heb het ermee gehad. I’m done. De impact op het klimaat is té belachelijk groot. En ik heb vliegangst, wat die beslissing nog vergemakkelijkt.

Maar goed, even geen gedoe rond mijn hoofd. Het gaan vier keitoffe dagen worden. We gaan gewoon chillen en surfen. En een paar middagdutjes doen, want ik ben moe! Ik ben hier altijd graag, in ons huisje dat zo uit de middeleeuwen lijkt te komen: zonder wifi en totaal niet gemoderniseerd. Maar nu ga ik er nog meer deugd van hebben. Ik moet echt even weg van alles.