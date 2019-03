Willens nillens werd Alexander Schimmelbusch (43) bij de verschijning van ‘Opperduitsland’ uitgeroepen tot de Duitse verpersoonlijking van Michel Houellebecq, terwijl zijn boek werd ingedeeld bij de post-Piketty-literatuur. In zijn roman voert hij Victor op, investeringsbankier bij de Birken Bank. Hij is zo rijk dat geld voor hem geen enkele waarde meer heeft, en zo machtig dat hij zich begint af te vragen waarom niemand zijn macht betwist. En waarom komen de minder fortuinlijken niet massaal in opstand tegen de stuitende ongelijkheid waarvan hij een decadente verschijningsvorm is?

'Ik geloof echt dat er een linkse correctie op het rechtse populisme in de lucht hangt'

Om de verveling te verdrijven en de revolutie voor te zijn, schrijft hij zelf een politiek manifest. Het is krachtvoer met linkse en rechtse ingrediënten, en een pittige populistische kruiding. Er komt een vermogensplafond van 25 miljoen euro per burger. De rest vloeit naar de staat, die ’s wereld grootste staatsinvesteringsfonds opzet. Illegale immigratie wordt tegengegaan door een hermetische dichting van de Europese buitengrenzen. En intra muros wordt elke vorm van extremisme met harde hand onderdrukt, of het nu gaat om blank tuig dat ‘debiele nazispelletjes’ speelt in de bossen, imams die geweld tegen homo’s goedpraten of lieden die ‘het goede humeur’ van Duitse vrouwen bederven. De Duitse heilstaat zal spoedig een feit zijn.

HUMO Hebt u dit boek uit woede of voor uw plezier geschreven?