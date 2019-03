Uit de platenkast van Mauro: 'Ocotea' van Georgia Anne Muldrow

Laten we het hebben over Georgia Anne Muldrow. We beginnen met de feiten. Ze is soulzangeres van beroep. Tot zover de feiten. Meer valt er niet te zeggen, omdat het menselijke verstand hopeloos te redelijk blijkt om dat soort artiest te kunnen doorgronden. Naar verluidt kan men enkel tot haar doordringen via een koortsachtig visioen.

Nu wil het toeval dat ik onlangs van een oude Soedanees een ring heb gekocht met een kleine holte, die een hallucinogeen poedertje bevat. Even innemen. En hopla, twee scampi’s vliegen me hand in hand voorbij. Dat werkte snel. Plots schrik ik van een rinkelende fietsbel achter me. Het blijkt de intergalactische jazzmuzikant Sun Ra te zijn, vermomd als wielertoerist. Hij steekt meteen van wal. ‘Ik dwaal de kosmos rond. Af en toe bezoek ik een planeet.’ En hij is weer weg. Duidelijk een hint naar Georgia Anne Muldrow, omdat ze klinkt alsof haar muziek hiernaartoe werd gestuurd vanuit een sociale woonwijk aan de rand van de Melkweg.

Ik kijk wat omhoog. De maan is een oksel. ‘Ring, ring!’ O jee, daar is Sun Ra weer. Hij haalt zijn iPhone boven en begint wat te scrollen. Tweehonderd jaar lang. Althans, zo ervaar ik het. Dan zegt hij: ‘‘Ocotea’ is een plaat waarop Muldrow samenwerkt met haar eigen alter ego Jyoti, wat ‘licht’ betekent in het Sanskriet. Het was trouwens niemand minder dan Alice Coltrane die Muldrows alter ego een naam gaf.’ Is genoteerd, laat ik hem weten. Columnist, wat een job.