Dagboek van klimaatactiviste Anuna De Wever (6): 'Mijn bomma zou die politici hun vet nogal eens geven!'

Zaterdag 9/3: twee uur dutten

Vandaag is de normaalste dag in máánden. ’s Ochtends afscheid genomen van Julie en Adélaïde, de twee Waalse meisjes van Youth for Climate die gisteren zijn blijven slapen. Ons plan was om naar een scoutsfuif te gaan, maar dat is mislukt: iemand had op Facebook gezet dat ik er zou zijn. Al bij het binnenkomen werd ik besprongen door gillende jongeren die een selfie wilden. Geen zin in. Dan maar een midnight snack gegeten en thuis in de zetel gehangen.

’s Ochtends heb ik ook nog een vergadering met Toon, over praktische zaken zoals onze website en Facebookpagina – soms zijn die wat chaotisch. Daarna kijk ik met Toon en mijn grote zus Jozefien naar de Michael Jackson-documentaire. Zijn muziek heeft me nooit veel gezegd, maar de film is gewoon degoutant.

Na de middag doe ik een dutje van maar liefst twee uur. ’s Avonds komt mijn oma eten. Heel gezellig. Ze wil vrijdag mee gaan betogen. Ze is fan van onze acties. In het begin dacht ze wel: Anuna, wat doe je nu? Maar nu is ze helemaal mee, de groenste bomma. Ze is 85 en nog redelijk goed te been, maar zo’n mars is toch wat lang stappen voor haar, dus ga ik haar duwen in haar rolstoel. Het wordt geweldig. Ik hoop dat de journalisten haar interviewen: ze zou de politici nogal hun vet geven. Nee, ik heb mijn activisme van geen vreemden.