Het bevolkingsonderzoek, waarbij de uitgenodigden de zogenaamde iFOB-test in de bus krijgt die verborgen bloed opspoort in de stoelgang, loopt sinds 1 oktober 2013. En in ruim vijf jaar tijd heeft ze al flink wat opgeleverd.

Dr. Luc Colemont «We sporen nu veel meer darmkankers op in een vroeg stadium. In 2016 bijvoorbeeld bij 2.000 mensen, dat is nooit eerder gebeurd.»

Dr. Jozef Wauters (Gasthuiszusters Antwerpen) «We diagnosticeren hier tegenwoordig minder vergevorderde darmkankers in vergelijking met voor de screening. En als we nu toch darmkanker diagnosticeren in een vergevorderd stadium, is dat vaak bij mensen die zich jammer genoeg niet hebben laten screenen.»

Colemont «Het bevolkingsonderzoek wérkt, maar de deelname kan beter. Ze schommelt bij ons rond de 50 procent, terwijl het in Nederland 71 procent is. En er is ook nog altijd die 15 procent die bij een afwijkend resultaat de cruciale tweede stap níét zet: een colonoscopie laten uitvoeren.»

HUMO Wat moeten mensen met darmkanker in de familie doen?