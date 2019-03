'In mijn studententijd zoop ik de meeste mannen onder tafel, maar drugs heb ik nooit gebruikt'

Voor de korte geheugens: Dido werd op kerstdag 1971 geboren als Florian Cloud de Bounevialle O’Malley Armstrong, een naam die ze haar ouders nog altijd kwalijk neemt. Na een tumultueuze opvoeding en wilde jaren in het Londense uitgaansleven wurmde ze zich in de jaren 90 binnen bij het groepje van haar broer Rollo, Faithless geheten. Een opstapje, zo bleek toen ze haar debuut ‘No Angel’ uitbracht: nadat Eminem ‘Thank You’ had gehoord en gesampled voor zijn hit ‘Stan’, werd Dido wereldberoemd en ging haar cd 21 miljoen keer over de toonbank. Geen idee wie in de jaren 2000 méér aperitiefjes van muziek heeft voorzien, maar het moet een nek-aan-nekrace zijn geweest met Norah Jones. Dido was toen al binnen en kon gerust stoppen met muziek maken, wat ze na drie stelselmatig minder enthousiast onthaalde platen ook deed.

Maar nu komt ze dus uit haar zelfopgelegde isolement, met een plaat waarvan de hoes de sfeer vat: ingetogen, kleurrijk, lichtjes dansbaar. 47 is ze intussen, maar ze verlicht nog altijd kamers als een gloeilamp, zo ook in het poepchique Parijse hotel – een wijntje? 36 euro, s’il vous plaît – waar ze me ontvangt.

HUMO Veel mensen noemen ‘Still on My Mind’ een comeback, maar eigenlijk neem je bij élke plaat een pauze van vijf jaar.

Dido «Voilà, dat is nu eenmaal mijn ritme (lacht). Ik leef mijn leven en tussendoor schrijf ik een liedje. Maar alleen als ik iets te zeggen heb. Die ongedwongenheid past bij me en ik vind dat het platen oplevert die erg natuurlijk klinken.»

HUMO Ben je zenuwachtig om opnieuw te touren?