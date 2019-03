'Hellhole', hoe het leven in Brussel volledig veranderde: 'Het zal nog even nazinderen'

Vanaf deze week in de bioscoop: ‘Hellhole’, een film waarin regisseur Bas Devos (‘Violet’) het leven volgt van drie Brusselaars – een huisdokter, een Italiaanse EU-tolk en een schooljongen met allochtone roots – in de nasleep van de aanslagen van 22 maart.

‘Hellhole’ is vanaf 20 maart te zien in de zalen

Bas Devos «Ik wou al lang een film maken over Brussel, de stad waar ik al sinds mijn 18de woon. Maar toen er na de aanslagen op Charlie Hebdo en de Bataclan militairen in het straatbeeld verschenen, heb ik mijn scenario moeten aanpassen, en na 22 maart 2016 nog eens. Mijn drie hoofdpersonages kijken niet op dezelfde manier naar die soldaten en de aanslagen in Zaventem en Maalbeek.»

HUMO Hoe heb jij 22 maart beleefd?

Devos «Ik zat op de trein naar Gent toen de eerste nieuwsberichten binnenstroomden. Ik wou zo snel mogelijk terug naar Brussel. Mijn vriendin (actrice Maaike Neuville, red.) en mijn dochter waren daar. En ik wou mijn stad zien. Ik herinner me nog de uitzonderlijk lege straten die avond. De stilte was indrukwekkend.»

HUMO ‘Er is geen afstand meer, het voelt alsof ik het geweld kan aanraken,’ laat je iemand zeggen in ‘Hellhole’.

Devos «De onrechtvaardigheden die ik zo vaak in het nieuws had gezien, zijn sinds 22 maart geen ver-van-mijn-bedshow meer. Ik merk wel dat Brusselaars meer met elkaar praten, ook met wildvreemden: dat lijkt het enige positieve gevolg van de aanslagen.»

HUMO Op wie heb je de drie hoofdpersonages gebaseerd?

Devos «Ik heb met veel Brusselaars gesproken, van hulpverleners over Europese ambtenaren tot jongeren uit probleemwijken. Hamza Belarbi, de jongeman die Mehdi speelt, heeft me een inkijk gegeven in zijn leven, dat radicaal anders is dan het mijne. Ik geniet duidelijk meer vrijheden.»

HUMO Heb je nooit overwogen om er een documentaire van te maken?

Devos «Nee, omdat fictie dichter bij de werkelijkheid kan komen dan een documentaire. Als regisseur kan ik de dingen uitvergroten en zo gevoeligheden blootleggen. In ‘Hellhole’ vertel ik niet hoe het nu precies gaat met Brussel: ik laat de kijker onzeker achter. Sommigen noemen het daarom een moeilijke film, maar dat vind ik prima. Ik geloof dat ‘Hellhole’ nog een lange tijd zal blijven nazinderen. Of dat hoop ik toch.»