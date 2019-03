Het klimaat op het Schlagerfestival. 'Je krijgt zo'n dorst van dat klimaatgepraat!'

We hebben dus eindelijk een klimaatlied, met de heerlijk ironische titel ‘Hoe heter, hoe beter’. Het begint met de dreigende zinnen ‘Auto’s die drijven op een zee van plastiek / naar hete planeten vandaag ben ik ziek’. En daarna gaat het helemaal loos, want de Dichter des Vaderlands heeft zich niet ingehouden.

U kunt het lied inmiddels al volledig meebrullen, want het staat als een paal boven de stijgende zeespiegel dat die linkse schobbejakken van de openbare omroep dat pareltje tot bloedens toe zullen draaien. Jammer genoeg is de melodie nét iets te slap om het Schlagerfestival te halen, dat over een dikke week van start gaat. Gelukkig heeft zanger Frank Delco zich op dat marktsegment gestort.

Frank Delco «Ik ben gespecialiseerd in schlagers die zich op de actualiteit richten. Een maand geleden bracht ik de meestamper ‘Brexit’ uit. ‘Terwijl ik op mijn broer zijn ex zit / Denk ik spontaan aan die vreselijke Brexit / Ja, dat wijf ligt daar zo onaangedaan / Dat ik begrijp waarom mijn broer is weggegaan!’ Het viriele Verenigd Koninkrijk heeft genoeg van dat frigide Europa, snap je? Dan volgt er tegen het einde nog een knipoog naar de actualiteit: ‘Brexit, brexit, jippie jippie jee / Liever Bo Van Spilbeeck dan Theresa May!’ Ik heb daar veel positieve reacties op gekregen.»

HUMO Een kroeghit over het klimaat, hoe pak je dat aan?

Delco «Een goeie song is uit het leven gegrepen. Ik heb gewoon de feiten op rijm gezet en ze op een knaller van een zanglijn gesmeten.»

HUMO En wat zijn die feiten? Statistieken? Sombere prognoses?

Delco «Het gaat om de impact op de gewone man, op mijzelf dus, en op mijn lieve vrouwtje Tanja, die ik van hieruit hartelijk wil groeten. Tanja riep onlangs vanuit de living dat ze een gigantische vapeur kreeg, en ik wou die problematiek graag bezingen. Spontaan schoten mij de volgende regels te binnen: ‘Lieve schat, ik voel mij vandaag ni zo goe / ik ben persies een cipolatta op de barbecue!’ Maar hoe briljant die twee zinnen ook waren, ik voelde dat ik dieper moest gaan. Na even nadenken kwam ik op: ‘Tante Tanja had een stevige vapeur / En ze riep vanuit de keukendeur / Ik heb weer last van het opwarmend klimaat / En daarom ga ik morregen op straaaat!!!!’ Dat was er me dunkt boenk op!»

HUMO Je hebt van je vrouw een tante gemaakt, waarom?

Delco «Nonkels en tantes doen het altijd goed in schlagers. Denk aan mijn klassieker ‘Tante Gerda, wil jij me even leeeeren / Hoe ik je boterham moet smeeeeren’. Beetje taboe-doorbrekend misschien, maar ik heb daar veel positieve reacties op gekregen. Enfin, terwijl mijn vrouw onder die stoomaflating leed, zat ik aan de keukentafel eveneens te zweten. Ik heb dat vaak als ik onvoldoende nachtrust heb gehad. Ik had de avond voordien doorgebracht met mijn fans, en als je veel fans hebt, kan zo’n avondje lang duren. Daarom schreef ik, in een vlaag van inspiratie: ‘En aan de keukentafel zweette nonkel Frank / Zijn kater uit na een avondje vol drank / Hij riep terug: dat is een schitterend idee / Maar ik ga eerst nog eens even op caféééé!’ Ik had mijn fans namelijk beloofd dat ik de volgende avond zou terugkomen. En dat heb ik gedaan, en ze waren alle vijf present. Ik heb bijzonder trouwe fans.»

HUMO Zijn Tanja en jij dan ook gaan betogen?

Delco «Nee, andermans feestje bederven is een beetje flauw. Je wil niet dat al die activisten plots beginnen te roepen en te gillen omdat Frank Delco mee opstapt. Alle aandacht moet naar Het Probleem gaan, dat is het enige wat telt. En om de ernst daarvan te onderstrepen, eindigt mijn hit met de woorden: ‘Ja, dat klimaat dat is een vreselijk probleem / En daarom denk ik dat ik er nog ééntje neem! / Ja, een vreselijk probleem is het klimaat / Je krijgt zo’n dorst van dat klimaatgepraat!’»