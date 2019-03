Pensioengerechtigd maar nog lang niet uitgespeeld: Rolling Stone Keith Richards

'Pas als ik in mijn kist lig, mag je zeggen dat ik volwassen ben'

Vandaag lijken The Rolling Stones, ook al is de gemiddelde leeftijd van de groepsleden een flink stuk boven de 70, een geoliede machine. Maar dat was ruim dertig jaar geleden helemaal anders. Mick Jagger en Keith Richards, de motor van de groep, waren uit elkaar gegroeid: Jagger probeerde een bonafide popster te worden, Richards leek steeds verder weg te zakken in een poel van drank en drugs.

Met zijn hip klinkende solodebuut ‘She’s the Boss’ (1985) mikte Jagger duidelijk op een jonger publiek, terwijl de platen van The Rolling Stones zelf amechtiger werden. In 1986 bereikten de rocklegendes de ondergrens met het zwalpende ‘Dirty Work’, een album dat unaniem negatief werd ontvangen. Al tijdens de opnames zat het goed fout tussen Richards en Jagger, omdat de gitarist ervan overtuigd was dat de frontman zijn beste songs achter de hand had gehouden voor zijn eigen plaat. Voor ‘Had It with You’ op ‘Dirty Work’ schreef Richards de niet mis te verstane lyrics: ‘It is such a sad thing / To watch a good love die / You’re a mean mistreater / You’re a dirty dirty rat scum’. Jagger zong het toch.