Prinses Esmeralda, dochter van Leopold III en Lilian: 'Boudewijn en mijn moeder hadden een erg liefdevolle relatie'

Sinds kort zijn in het Brugse rijksarchief de dagboeken van oud-premier Achiel Van Acker te raadplegen. Daarin schrijft Van Acker dat koning Boudewijn tijdens een treinreis naar Oostenrijk een slaapplaats heeft gedeeld met prinses Lilian, de tweede echtgenote van Leopold III en dus Boudewijns stiefmoeder. Het fragment wakkert de geruchten over een geheime relatie tussen de twee opnieuw aan, maar prinses Esmeralda, dochter van prinses Lilian en halfzus van Boudewijn, doet ze af als onzin.

Prinses Esmeralda «Ze zijn onsamenhangend en de bewijzen ervoor ontbreken. Zo zou Boudewijn aan de telefoon tegen mijn moeder gezegd hebben: ‘Ik ben de uwe, ik zal u nooit verlaten.’ Maar hij sprak mijn moeder nooit met u aan, die boodschap moet dus aan zijn vader of familieleden gericht geweest zijn. En dat ze een slaapcabine gedeeld hebben op de trein naar Oostenrijk? Dat deden we wel vaker onder familie of vrienden.»

– Uw moeder had een sterke invloed op koning Boudewijn. Maar hoe is zoiets kunnen ontaarden in zulke verregaande geruchten?

Prinses Esmeralda «Toen mijn ouders trouwden, was mijn moeder amper 23 jaar. Ze heeft een hechte familieband proberen te creëren met de drie kinderen van koningin Astrid – Josephine (14), Boudewijn (11) en Albert (7). Ze heeft hen met veel liefde opgevoed, en met Boudewijn had ze allicht de nauwste band. Dat boezemde hem vertrouwen in.

»Dus ja, ze hadden ongetwijfeld een erg liefdevolle relatie, maar dat is wel vaker het geval tussen een moeder en haar zoon. In de brieven die ze in de jaren 50 uitwisselden, valt te lezen hoe genegen ze elkaar waren en hoe goed hun verstandhouding was. Boudewijn bedankte mijn moeder veelvuldig voor haar advies. Hij vroeg haar ook om voor zijn vader te zorgen, die hij erg liefhad en respecteerde.»

– De politiek, en zeker de regering, stond vijandig tegenover prinses Lilian.

Prinses Esmeralda «De politici waren bang voor de invloed van mijn ouders op de jonge koning, dat is zeker. Maar dat rechtvaardigt dat giswerk geenszins.»

– Is de kwestie later nog aan bod gekomen binnen de familie?

Prinses Esmeralda «Twintig jaar geleden kwam het een keer ter sprake. Mijn moeder zei toen dat niets haar werd bespaard. Ze noemde de beschuldigingen schandalig en onjuist. Dat er geloof werd gehecht aan die geruchten, kwetste haar, want ze hield van mijn vader en was hem trouw.»

– Het gerucht is niet nieuw. Hoe ervaart u het zelf?

Prinses Esmeralda «Het choqueert me al even erg als dat het me boos maakt. Wat haar gebreken ook mogen zijn, mijn moeder verdient het niet om op zo’n manier beschimpt te worden. Ze heeft liefde en trouw getoond tegenover mijn vader en heeft de reacties van de publieke opinie moeten trotseren. Ze heeft de kinderen opgevoed alsof het de hare waren en heeft nooit gereageerd op aanvallen, zelfs niet als die volledig onterecht waren.

»Ik begrijp niet waarom die geruchten nu weer de kop opsteken. Ze beschadigen het beeld van mijn ouders en mijn halfbroer en, bij uitbreiding, van de hele koninklijke familie. Is dat het doel van de aanval? Ik vraag het me af.» (ej)

